अमिताभ बच्चन के लिए आसान नहीं 'कौन बनेगा करोड़पति' की होस्टिंग, बताई दिल तोड़ने वाली वजह
क्या है खबर?
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन लोकप्रिय गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन के होस्ट के तौर पर लौटे हैं। इस शो में अमिताभ अक्सर प्रतियोगियों से बातचीत करते हैं और उनकी जिंदगी की कहानियों के बारे में पूछते हैं। बातचीत के दौरान, वे अपनी व्यक्तिगत और निजी जिंदगी के बारे में भी बात करते हैं। हालांकि, सभी पल मजेदार और दिलचस्प नहीं होते, क्योंकि कुछ प्रतियोगी अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों के बारे में भी खुलकर बताते हैं।
पोस्ट
अमिताभ ने क्या कहा?
अमिताभ ने हाल ही में किए गए एक पोस्ट में होस्ट के तौर पर अपने काम के बारे में बात करते हुए लिखा, 'कई प्रतियोगी इतनी गंभीर और भावुक कहानियां लेकर आते हैं कि उनकी भावनाओं को संभालना और होस्ट के तौर पर बातचीत जारी रखना मुश्किल हो जाता है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे अनुभव मेरे लिए बेहद भावुक और दिल तोड़ने वाले रहे हैं।'
करियर
'कौन बनेगा करोड़पति' को कब से होस्ट कर रहे हैं अमिताभ?
अमिताभ साल 2000 से 'कौन बनेगा करोड़पति' से जुड़े हुए हैं। तीसरे सीजन को छोड़कर उन्होंने शो के सभी सीजन की मेजबानी की है। वहीं उनके काम की बात करें तो बिग बी जल्द नाग अश्विन की 'कल्कि 2898 एडी' के अगले भाग में नजर आएंगे।
फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में हैं। पहले भाग की शानदार सफलता के बाद अब इसके सीक्वल पर काम चल रहा है।