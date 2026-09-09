'कौन बनेगा करोड़पति 18' में प्रतियोगियों की कहानियों ने अमिताभ बच्चन को किया भावुक

अमिताभ बच्चन के लिए आसान नहीं 'कौन बनेगा करोड़पति' की होस्टिंग, बताई दिल तोड़ने वाली वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 01:24 pm Sep 09, 202601:24 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन लोकप्रिय गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन के होस्ट के तौर पर लौटे हैं। इस शो में अमिताभ अक्सर प्रतियोगियों से बातचीत करते हैं और उनकी जिंदगी की कहानियों के बारे में पूछते हैं। बातचीत के दौरान, वे अपनी व्यक्तिगत और निजी जिंदगी के बारे में भी बात करते हैं। हालांकि, सभी पल मजेदार और दिलचस्प नहीं होते, क्योंकि कुछ प्रतियोगी अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों के बारे में भी खुलकर बताते हैं।