कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिखाई बेटे की पहली झलक, रखा ये नाम
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले साल 7 नवंबर, 2025 को माता-पिता बने थे। दोनों ने एक बेटे का स्वागत किया था जिसकी घोषणा सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट के जरिए की गई थी। नए साल में कैटरीना और विक्की ने अपने बेटे की पहली झलक सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर साझा की है। यही नहीं, दोनों ने अपने नन्हें बेटे के नाम का खुलासा भी कर दिया है जिसपर बॉलीवुड सितारे प्यार लुटा रहे हैं।
नाम
कैटरीना और विक्की ने बेटे का रखा ये नाम
कैटरीना और विक्की ने इंस्टाग्राम पर बेटे के नन्हे हाथ की तस्वीर साझा की है, जिसे दोनों ने अपने हाथों से थामा है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन दिया, 'हमारी रोशनी की किरण। विहान कौशल। हमारी दुआएं पूरी हुईं। जिंदगी खूबसूरत है। हमारी दुनिया पल भर में बदल गई। शब्दों से परे आभार।' दिलचस्प बात ये है कि 'विहान' नाम का कनेक्शन विक्की की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से है। फिल्म में अभिनेता का नाम विहान शेरगिल था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🔥 BREAKING:— Abhay Mani Diwakar (@theabhayd) January 7, 2026
Katrina Kaif & Vicky Kaushal just dropped their baby boy’s name and it’s the SAME character that won Vicky his National Award - VIHAAN KAUSHAL
Bollywood flex level: LEGENDARY. This isn’t just a name — it’s a statement. #VickyKaushal #KatrinaKaif #BabyNameReveal… pic.twitter.com/wuVEpdwfTm