कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिखाई बेटे की पहली झलक, रखा ये नाम

लेखन ज्योति सिंह 05:12 pm Jan 07, 202605:12 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले साल 7 नवंबर, 2025 को माता-पिता बने थे। दोनों ने एक बेटे का स्वागत किया था जिसकी घोषणा सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट के जरिए की गई थी। नए साल में कैटरीना और विक्की ने अपने बेटे की पहली झलक सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर साझा की है। यही नहीं, दोनों ने अपने नन्हें बेटे के नाम का खुलासा भी कर दिया है जिसपर बॉलीवुड सितारे प्यार लुटा रहे हैं।