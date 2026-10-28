कैटरीना कैफ बोलीं- विक्की बहुत अच्छे पति और पिता, लेकिन जिंदगी में अभी रोमांस नहीं
क्या है खबर?
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं और उन्होंने अक्सर एक-दूसरे के प्रति अपने सम्मान और प्यार के बारे में बात की है। वोग के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, कैटरीना ने बताया कि कैसे विक्की अपने व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद अपने परिवार के लिए समय निकाल लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे विहान के साथ विक्की के रिश्ते के बारे में भी बात की है।
तारीफ
कैटरीना ने की विक्की की तारीफ
कैटरीना ने कहा, "विक्की एक बेहतरीन पति हैं। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं, उनके पारिवारिक मूल्य बहुत मजबूत हैं और वह एक ईमानदार इंसान हैं। मैं कहूंगी कि विक्की व्यावहारिक रूप से समझदार हैं। उनकी सबसे अच्छी बातों में से एक यह है कि वह हमेशा मुझे खुद की तरह रहने के लिए जगह देते हैं और एक बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, क्योंकि कभी-कभी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है।"
समय
व्यस्त होने के बावजूद विक्की निकालते हैं परिवार के लिए समय
कैटरीना ने पिता के रूप में विक्की के तौर-तरीकों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि काम के व्यस्त होने के बावजूद, विक्की परिवार के लिए समय निकाल ही लेते हैं।
कैटरीना ने बताया, "पिता के तौर पर, वह कमाल हैं। उनमें एक अद्भुत खूबी है कि जब वह विहान और मेरे साथ होते हैं, तब वह पूरी तरह से उसी पल में रहते हैं, भले ही वह थके हुए हों या उन्होंने दिन में 18 घंटे काम किया हो।"
बातचीत
विक्की पत्नी कैटरीना को हमेशा याद दिलाते हैं यह चीज
कैटरीना ने कहा कि माता-पिता बनने से इस जोड़े की दिनचर्या बदल गई है।
इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "फिलहाल हमारा रोमांटिक तरह से समय बिताना पीछे छूट गया है, लेकिन विक्की मुझे याद दिलाते रहते हैं कि हर चीज के लिए फिर से सही समय आएगा।"
बता दें कैटरीना और विक्की ने दिसंबर 2021 में राजस्थान एक पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। इस जोड़े के घर नवंबर, 2025 को बेटे विहान का जन्म हुआ।