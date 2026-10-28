कैटरीना कैफ बोलीं- विक्की बहुत अच्छे पति और पिता, लेकिन जिंदगी में अभी रोमांस नहीं

कैटरीना ने पिता के रूप में विक्की के तौर-तरीकों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि काम के व्यस्त होने के बावजूद, विक्की परिवार के लिए समय निकाल ही लेते हैं।

कैटरीना ने बताया, "पिता के तौर पर, वह कमाल हैं। उनमें एक अद्भुत खूबी है कि जब वह विहान और मेरे साथ होते हैं, तब वह पूरी तरह से उसी पल में रहते हैं, भले ही वह थके हुए हों या उन्होंने दिन में 18 घंटे काम किया हो।"