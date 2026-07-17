इन 5 फिल्मों को करने से कैटरीना कैफ ने किया था इनकार, देखें सूची

साल 2013 में रिलीज हुई 'ये जवानी है दीवानी' में निर्माता रणबीर कपूर के साथ कैटरीना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, तब ये फिल्म दीपिका की झोली में आकर गिरी।

2014 में आई फिल्म 'गुंडे' के लिए भी निर्माताओं की पहली पसंद कैटरीना ही थीं, लेकिन समय न होने की वजह से उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। फिर उनकी जगह प्रियंका चोपड़ा को फिल्म में लिया गया।