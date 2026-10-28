कैटरीना कैफ ने ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब

कैटरीना कैफ का ट्रोल्स को करारा जवाब- कैसी वापसी? अपने समय पर फिट होऊंगी मैं

लेखन नेहा शर्मा 04:04 pm Oct 28, 202604:04 pm

क्या है खबर?

अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में पति विक्की कौशल संग पहुंचीं कैटरीना कैफ को मां बनने के बाद बढ़े वजन के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। अब आखिरकार कैटरीना ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोग अक्सर दूसरों की राय में बह जाते हैं। हालांकि, वो इन सब बातों से बेअसर हैं और अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत दौर पर ध्यान दे रही हैं।