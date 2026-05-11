कैटरीना कैफ ने  पहली बार दिखाई बेटे विहान की झलक, साझा किया ये पोस्ट

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कैटरीना कैफ ने बेटे के नन्हे हाथ की दिखाई झलक

अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर घर से कुछ प्यारे पलों की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें से एक तस्वीर में नन्हे विहान के छोटे-छोटे हाथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बच्चों की मशहूर किताब 'द वेरी हंग्री कैटरपिलर' को पकड़े रखा हुआ है। एक अन्य तस्वीर में हल्के गुलाबी फूलों का गुलदस्ता और विक्की का हाथ से लिखा एक नोट नजर आया। उसपर लिखा है, 'मेरी प्यारी, पहले मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! प्यार सहित, विहान और पापा कौशल।'