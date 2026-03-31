फिल्म 'कथानार' का टीजर ट्रेलर जारी, अनुष्का शेट्टी और जयसूर्या लाए अलौकिक कहानी

लेखन ज्योति सिंह 03:15 pm Mar 31, 202603:15 pm

क्या है खबर?

अनुष्का शेट्‌टी अपनी अगली फिल्म 'कथानार- द वाइल्ड सॉर्सेरर' ला रही हैं, जिसमें उनके साथ जयसूर्या नजर आएंगे। 31 मार्च को निर्माताओं ने फिल्म का टीजर ट्रेलर जारी कर दिया है। इसका निर्देशन रोजिन थॉमस ने किया है, जिसके जरिए अनुष्का ने मलयालम सिनेमा में डेब्यू किया है। यह बड़े पैमाने पर बनी फिल्म है जिसे तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 8 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। कोरियाेग्राफर प्रभु देवा भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं।