कश्मीरा शाह का कोमल रानी पर सीधा वार, गोविंदा का नाम लिए बिना कही बड़ी बात

इन खबरों के बीच गोविंदा ने अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी बेबाकी से कहा कि कोमल के साथ उनका सिर्फ पेशेवर रिश्ता है और अगर उनका अफेयर चल भी रहा हो तो भी ये दूसरों के लिए चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए।

दूसरी ओर सुनीता आहूजा ने कहा कि वो गोविंदा की खुशी चाहती हैं, भले ही वो जहां भी रहें।

बता दें कि इससे पहले सुनीता ने गोविंदा को कोमल का 'शुगर डैडी' तक कह दिया था।