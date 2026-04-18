RJ बालाजी का बड़ा फैसला, 'करप्पु' से हटाया 'नांग नालु पेरु' गाना, कब रिलीज होगी सूर्या-तृषा की फिल्म?

'करप्पु' में ये सितारे शामिल

पहले दिवाली और फिर पोंगल पर रिलीज होने वाली 'करप्पु' अब गर्मियों में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में तृषा अहम भूमिका में हैं, उनके साथ इंद्रांस और नाटी भी महत्वपूर्ण किरदारों में दिखेंगे। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसमें एक्शन, इमोशन, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है, जो इसे पूरे परिवार के लिए एक मनोरंजक पेशकश बनाता है। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया है, संगीत साईं अभ्यंकर का है और पटकथा में अश्विन रविचंद्रन का योगदान है। कुल मिलाकर, फिल्म दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमाघरों में देखने के लिए एक आकर्षक अनुभव होने वाली है।