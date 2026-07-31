असम में बाढ़ का कहर जारी, कार्तिक आर्यन ने दान किए 1 करोड़; सलमान खान भी उतरे मदद में
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने असम की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। राज्य में गंभीर बाढ़ को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये का दान दिया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनके इस कदम को सराहनीय बताया और सोशल मीडिया पर कार्तिक का धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्तिक का यह सहयोग मुसीबत में फंसे लोगों के लिए वाकई बहुत मायने रखेगा।
असम बाढ़ में 68 की मौत, सलमान खान भी कर रहे मदद
असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 28 जुलाई, 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, 6 जिलों में 68 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लाख 45 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
बहुत से परिवार बेघर हो गए हैं और उनके घर भी टूट-फूट गए हैं, ऐसे में उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। इस मुश्किल घड़ी में सलमान खान भी लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं।
उनकी 'बीइंग ह्यूमन' चैरिटी अभी खाने के पैकेट बांट रही है और जल्द ही साफ पानी, सैनिटरी प्रोडक्ट्स और दवाएं भी उपलब्ध कराएगी।