असम में बाढ़ का कहर जारी, कार्तिक आर्यन ने दान किए 1 करोड़; सलमान खान भी उतरे मदद में

असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 28 जुलाई, 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, 6 जिलों में 68 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लाख 45 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

बहुत से परिवार बेघर हो गए हैं और उनके घर भी टूट-फूट गए हैं, ऐसे में उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। इस मुश्किल घड़ी में सलमान खान भी लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं।

उनकी 'बीइंग ह्यूमन' चैरिटी अभी खाने के पैकेट बांट रही है और जल्द ही साफ पानी, सैनिटरी प्रोडक्ट्स और दवाएं भी उपलब्ध कराएगी।