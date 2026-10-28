'ऑपरेशन सिंदूर' में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन

विवेक अग्निहोत्री की 'ऑपरेशन सिंदूर' में कार्तिक आर्यन शामिल, दिखाएंगे पहलगाम हमले का खौफनाक मंजर

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am Oct 28, 202611:47 am

क्या है खबर?

विवेक अग्निहोत्री ने इस साल मार्च में अपनी अगली फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' का ऐलान किया था। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस 'टिनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित इस फिल्म से कार्तिक आर्यन जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि वह इसमें मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसके जरिए पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा PoK में किए गए गुप्त और सटीक सैन्य हमलों को दिखाया जाएगा।