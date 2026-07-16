'भूल भुलैया 4' ही नहीं, 2026-27 में इन फिल्मों से तहलका मचाएंगे कार्तिक आर्यन

धर्मा प्रोडक्शंस की आगामी फिल्म 'नागजिला' में कार्तिक एक इच्छाधारी नाग के अनोखे किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म से उनका से पहला लुक भी जारी किया जा चुका है। यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म 'कैप्टन इंडिया' में कार्तिक मुख्य किरदार में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिमित अमीन ने कार्तिक को इस फिल्म की कहानी सुनाई और उन्होंने तुरंत इसके लिए हां कर दिया। यह फिल्म साल 2026 में ही रिलीज होगी।