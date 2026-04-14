कार्तिक आर्यन और लव रंजन फिर आए साथ

कार्तिक आर्यन और निर्देशक लव रंजन ने फिर मिलाया हाथ, फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 12:55 pm Apr 14, 202612:55 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से की थी। फिल्म का निर्देशन लव रंजन ने किया था, जिनके साथ अभिनेता 'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के साथ दोबारा सिनेमाघरों में लौटे। इन फिल्मों की अपार सफलता के बाद, कार्तिक और रंजन एक बार फिर साथ आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई है कि दोनों एक नई परियोजना के साथ वापस आएंगे जिसकी शूटिंग इसी साल होगी।