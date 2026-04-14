कार्तिक आर्यन और निर्देशक लव रंजन ने फिर मिलाया हाथ, फिल्म पर आया ये अपडेट
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से की थी। फिल्म का निर्देशन लव रंजन ने किया था, जिनके साथ अभिनेता 'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के साथ दोबारा सिनेमाघरों में लौटे। इन फिल्मों की अपार सफलता के बाद, कार्तिक और रंजन एक बार फिर साथ आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई है कि दोनों एक नई परियोजना के साथ वापस आएंगे जिसकी शूटिंग इसी साल होगी।
पुनर्मिलन
कार्तिक और रंजन का पुनर्मिलन, फिर मचेगा तहलका
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सूत्र ने कहा, "लव रंजन काफी समय से कार्तिक आर्यन संग साझेदारी करना चाहते थे और दोनों पिछले 6 महीनों से कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। कई दौर की चर्चाओं के बाद, वे आखिरकार एक रोमांचक विचार पर सहमत हुए हैं, जो 'पंचनामा' फ्रैंचाइजी की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठता है। कार्तिक ने स्क्रिप्ट को मंजूरी दे दी है।" उन्होंने बताया कि कार्तिक और रंजन अक्टूबर, 2026 से साल के आखिर तक शूटिंग करेंगे।
उम्मीद
लव रंजन को कार्तिक आर्यन पर भरोसा, फिर लाएंगे रोमांटिक फिल्म
सूत्र ने आगे कहा, "लव रंजन वही कर रहे हैं, जिसमें वे माहिर हैं-एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाना। पहले वे एक्शन फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब उन्हें एक मजेदार कॉन्सेप्ट पसंद आया तो उन्होंने अपनी सारी योजनाएं छोड़ दीं। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और यह किरदार कार्तिक की छवि के लिए एकदम सही साबित हुआ।" कार्तिक की आगामी परियोजनाएं देखें तो वह 'नागजिला', 'कैप्टन इंडिया' और अनुराग बसु की रोमांटिक फिल्म में दिखेंगे।