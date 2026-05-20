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कार्तिक आर्यन अचानक पहुंचे कश्मीर, क्या प्रशंसकों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा?
कार्तिक आर्यन का कश्मीर से वीडियो वायरल

कार्तिक आर्यन अचानक पहुंचे कश्मीर, क्या प्रशंसकों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा?

लेखन ज्योति सिंह
May 20, 2026
12:34 pm
क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन काफी समय से आगामी फिल्मों 'नागजिला' और 'कैप्टन इंडिया' को लेकर चर्चा में हैं। लगता है कि उन्होंने अपने चाहने वालों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है, जिसका संकेत सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो से मिला है। यह वीडियो कश्मीर का है, जहां उन्हें सर्दियों वाले कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अभिनेता अपनी अगली अनाम फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पहुंचे हैं।

शूटिंग

फिल्म सेट पर शूटिंग करते दिखे कार्तिक

खबरों के मुताबिक, कार्तिक अपनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे हैं, जिसका निर्देशन कबीर खान कर रहे हैं। फिल्म किकबॉक्सिंग चैंपियन तजामुल इस्लाम के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है। अभिनेता को किकबॉक्सिंग कोच के रूप में कास्ट किया गया है, जो कश्मीर के एक कस्बे से इस्लाम के असाधारण उत्थान की कहानी बताएगा, जिसमें वह भारत का सबसे कम उम्र का किकबॉक्सिंग विश्व चैंपियन और सब-जूनियर विश्व खिताब जीतने वाला पहला कश्मीरी बना।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वायरल वीडियो

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शारीरिक प्रशिक्षण

फिल्म के लिए कार्तिक ने लिया शारीरिक प्रशिक्षण

अपनी पिछली फिल्म 'चंदू चैंपियन' की तरह, कार्तिक ने इस फिल्म के लिए भी जबरदस्त शारीरिक प्रशिक्षण लिया है। फिल्म की शूटिंग श्रीनगर और पहलगाम में बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद है। यह भी बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य अक्टूबर, 2026 तक पूरा हो जाएगा, जबकि 2027 में इसे रिलीज किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि निर्माता आधिकारिक तौर पर फिल्म का ऐलान कब तक करते हैं।

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