कार्तिक आर्यन का कश्मीर से वीडियो वायरल

कार्तिक आर्यन अचानक पहुंचे कश्मीर, क्या प्रशंसकों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा?

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm May 20, 202612:34 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन काफी समय से आगामी फिल्मों 'नागजिला' और 'कैप्टन इंडिया' को लेकर चर्चा में हैं। लगता है कि उन्होंने अपने चाहने वालों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है, जिसका संकेत सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो से मिला है। यह वीडियो कश्मीर का है, जहां उन्हें सर्दियों वाले कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अभिनेता अपनी अगली अनाम फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पहुंचे हैं।