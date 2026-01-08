कार्तिक आर्यन की 'नागजिला' में नहीं होगी जल्दबाजी, करण जौहर रखेंगे फूंक-फूंककर कदम
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी। 'धुरंधर' की सफलता से बिना डरे निर्माता करण जौहर ने इसे सिनेमाघरों में उतारा था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। फिलहाल कार्तिक और करण अगली फिल्म 'नागजिला' के लिए साथ जुटे हैं जिसकी घोषणा हो चुकी है। अपडेट है कि 14 अगस्त को रिलीज होने वाली यह फिल्म कुछ समय के लिए टल सकती है।
रिलीज
नई तारीख पर रिलीज हो सकती है 'नागजिला'
टाइम्स नाउ के मुताबिक, फिल्म निर्माता 'नागजिला' की रिलीज तारीख को आगे खिसकाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि 'तू मेरी मैं तेरा...' के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'नागजिला' की शूटिंग अभी जारी है। एक सूत्र ने कहा, "शूटिंग कुछ दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। यह ऐसी फिल्म है जिसमें VFX का भरपूर इस्तेमाल है। नतीजतन, पोस्ट-प्रोडक्शन में काफी समय लगेगा।"
जल्दबाजी
'नागजिला' में जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, करण और कार्तिक दोनों ही पोस्ट प्रोडक्शन में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि 'नागजिला' बहुत खास फिल्म है। इसे सिनेमाघरों में उतारने से पहले ठीक तरह से तैयार करना जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निर्माता फिल्म के लिए नई रिलीज तारीख की तलाश कर रहे हैं। तारीख तय होने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। 'नागजिला' का निर्देशन 'फुकरे' फ्रैंचाइजी वाले मृगदीप सिंह लांबा कर रहे हैं।