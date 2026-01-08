'नागजिला' की रिलीज में हो सकता है बदलाव

कार्तिक आर्यन की 'नागजिला' में नहीं होगी जल्दबाजी, करण जौहर रखेंगे फूंक-फूंककर कदम

लेखन ज्योति सिंह 05:05 pm Jan 08, 202605:05 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी। 'धुरंधर' की सफलता से बिना डरे निर्माता करण जौहर ने इसे सिनेमाघरों में उतारा था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। फिलहाल कार्तिक और करण अगली फिल्म 'नागजिला' के लिए साथ जुटे हैं जिसकी घोषणा हो चुकी है। अपडेट है कि 14 अगस्त को रिलीज होने वाली यह फिल्म कुछ समय के लिए टल सकती है।