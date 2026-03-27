फिल्म 'कैप्टन इंडिया' पर आया अपडेट

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'कैप्टन इंडिया' नहीं होगी बंद, 5 साल बाद आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am Mar 27, 202611:58 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन हर साल 1-2 फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने आते हैं। साल की शुरुआत में फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' रिलीज हुई, लेकिन इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। खबर है कि अभिनेता अपनी 5 साल पहले घोषित फिल्म 'कैप्टन इंडिया' पर जुटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दरअसल, ऐसी चर्चाएं थीं कि फिल्म को शायद बंद कर दिया गया है, लेकिन ताजा अपडेट फैंस को उत्साहित कर देगा।