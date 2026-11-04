कार्तिक आर्यन और कबीर खान की नई फिल्म का ऐलान

'लड़ाकू' के लिए साथ आए कार्तिक आर्यन और कबीर खान, अगले साल मचेगा तहलका

लेखन ज्योति सिंह 04:37 pm Nov 04, 202604:37 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और निर्देशक कबीर खान 'चंदू चैंपियन' (2024) में साथ काम कर चुके हैं। अब यह जोड़ी एक नई फिल्म 'लड़ाकू' के लिए साथ आ रही है, जिसे बिरला स्टूडियोज का समर्थन मिला है। यह परियोजना असल जिंदगी की इंस्पायरिंग कहानी पर आधारित होगी। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक इसमें अभिनय के साथ-साथ अपने डोपामाइन स्टूडियोज के जरिए बतौर निर्माता के तौर पर भी डेब्यू करेंगे। फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा भी हो गया है।