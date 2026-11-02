करीना कपूर ने शाहरुख खान को दी जन्मदिन की बधाई

'किंग' में शाहरुख खान संग थिरकेंगी करीना कपूर, जन्मदिन पर मिला एक और बड़ा तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 06:28 pm Nov 02, 202606:28 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान ने अपने 61वें जन्मदिन पर आगामी फिल्म 'किंग' का पहला गाना जारी किया। अब करीना कपूर ने उनके इस खास दिन पर दिलचस्प पोस्ट साझा किया और फैंस को फिल्म से जुड़ा एक और तोहफा दे दिया। दरअसल, अभिनेत्री ने 'किंग' के लिए शाहरुख के साथ शूट किए गए एक गाने की झलक साझा की है। यही नहीं, करीना ने शाहरुख को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें 'फॉरएवर रूलर' यानी हमेशा राज करने वाला भी बताया।