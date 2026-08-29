पृथ्वीराज सुकुमारन से पहले इन सितारों संग जमी करीना कपूर की सबसे अलग और यादगार जोड़ियां

'3 इडियट्स' में करीना-आमिर खान की 'पिया' और 'रणछोड़दास' की जोड़ी बहुत प्यारी और ताजा लगी। भले ही उनका प्यार फिल्म का मुख्य केंद्र नहीं था, फिर भी दोनों के दृश्यों ने कहानी को मजेदार, हल्का-फुल्का और दिल को छू लेने वाला बना दिया।

उनका ये सहज रिश्ता फिल्म के मुख्य संदेश सच्ची दोस्ती, अपने सपनों को पूरा करना और अपना रास्ता खुद चुनना के साथ खूबसूरती से घुल-मिल गया।

फैंस आज भी इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं।