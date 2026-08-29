पृथ्वीराज सुकुमारन से पहले इन सितारों संग जमी करीना कपूर की सबसे अलग और यादगार जोड़ियां
क्या है खबर?
फिल्म 'दायरा' में करीना कपूर की साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नई जोड़ी को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब करीना किसी हटकर ऑन-स्क्रीन जोड़ी का हिस्सा बन रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने आमिर खान, दिलजीत दोसांझ और इरफान खान जैसे कलाकारों के साथ ऐसी अनोखी जोड़ियां बनाई हैं, जिन्हें दर्शकों ने बेहद पसंद किया और वे हमेशा के लिए यादगार बन गईं।
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आमिर-करीना के रिश्ते ने जोड़े खूबसूरत रंग
'3 इडियट्स' में करीना-आमिर खान की 'पिया' और 'रणछोड़दास' की जोड़ी बहुत प्यारी और ताजा लगी। भले ही उनका प्यार फिल्म का मुख्य केंद्र नहीं था, फिर भी दोनों के दृश्यों ने कहानी को मजेदार, हल्का-फुल्का और दिल को छू लेने वाला बना दिया।
उनका ये सहज रिश्ता फिल्म के मुख्य संदेश सच्ची दोस्ती, अपने सपनों को पूरा करना और अपना रास्ता खुद चुनना के साथ खूबसूरती से घुल-मिल गया।
फैंस आज भी इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं।
#2
पर्दे पर इरफान और करीना का जादू
फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' में करीना और दिवंगत अभिनेता इरफान खान की एक बहुत ही अनोखी और अलग जोड़ी देखने को मिली।
ये फिल्म मुख्य रूप से एक परिवार, उनके सपनों और पिता-पुत्री के भावुक रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है।
इसमें करीना के किरदार ने कहानी में एक नया और खास पहलू जोड़ा। पर्दे पर इरफान और करीना की मौजूदगी ने इस फिल्म में भावनाओं और हल्के-फुल्के मजाक का एक बेहतरीन तालमेल बनाया, जो दर्शकों को खूब पसंद आया।
#3
करीना-दिलजीत का अनूठा तालमेल
फिल्म 'गुड न्यूज' में करीना और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।
इस फिल्म में दोनों एक ऐसे शादीशुदा जोड़े के रूप में नजर आए, जो IVF तकनीक की एक अनपेक्षित गड़बड़ी में फंस जाते हैं।
उनके अलग-अलग स्वभाव और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म में कई मजेदार पल पैदा किए। दोनों के बीच का ये शानदार तालमेल और केमिस्ट्री फिल्म की कॉमेडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार हिस्सा बन गई।
#4
कड़क सिंघम और चुलबुली अवनी
फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' में करीना और अजय देवगन ने 'अवनी' और 'बाजीराव सिंघम' के रूप में दोबारा साथ काम किया।
जहां एक तरफ अजय ने एक कड़क पुलिस वाले के रूप में जबरदस्त एक्शन किया, वहीं करीना ने अपने चुलबुले अंदाज से फिल्म में हंसी-मजाक और ताजगी भर दी।
उनके इस मजेदार अंदाज और दोनों के बीच के सहज तालमेल ने इस एक्शन फिल्म को देखने में और भी ज्यादा मनोरंजक बना दिया।
इंतजार
अब 'दायरा' में करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी
अब करीना निर्देशक मेघना गुलजार की आगामी फिल्म 'दायरा' में साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ एक और नई और अनोखी जोड़ी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
फिल्म में करीना DCP अजूनी कोहली और पृथ्वीराज DCP रमन कुमार के किरदार में नजर आएंगे।
रहस्य, जांच और गंभीर परिणामों से भरी ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होगी। दर्शकों को काफी समय से इंतजार करा रही ये फिल्म 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।