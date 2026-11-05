सैफ पर हमले की रात का सच: करीना ने बयां किया दर्द

करीना कपूर बोलीं- खून से लथपथ थे सैफ, बदहवास होकर सड़क पर दौड़ रही थी मैं

लेखन नेहा शर्मा 09:49 am Nov 05, 202609:49 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' में सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने घर पर हुए हमले और परिवार पर पड़े इसके मानसिक असर पर खुलकर बात की। छोटे बेटे की सुरक्षा के लिए सैफ बिना डरे घुसपैठिये से भिड़ गए थे। हमले के बाद करीना इतनी बदहवास थीं कि नाइट टी-शर्ट में ही मदद के लिए सड़क की ओर भागीं। करीना ने बताया कि इस खौफनाक हादसे के बाद वे लगभग 6 महीने तक ठीक से सो नहीं पाई थीं।