करीना कपूर ने मीरा राजपूत को अपने शो में बुलाया

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग करीना कपूर की तस्वीर वायरल, पहली बार साथ दिखेंगी दोनों

लेखन नेहा शर्मा 10:53 am Sep 30, 202610:53 am

क्या है खबर?

साल 2026 में बॉलीवुड फैंस को ऐसा सरप्राइज मिलेगा, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल, करीना कपूर ने अपने लोकप्रिय टॉक शो 'व्हाट वुमन वांट' के नए सीजन में अपने एक्स-बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर को बतौर मेहमान बुलाया है। करीना ने मीरा के साथ अपनी एक खूबसूरत तस्वीर साझा की और अपने प्रशंसकों को ये जानकारी दी। करीना और मीरा के फैंस इस अनसोचे मिलन को देखकर पूरी तरह हैरान हैं।