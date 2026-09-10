करीना कपूर ने बॉलीवुड पर तंज कसा

बॉलीवुड में भेड़-चाल पर करीना कपूर का तंज- 'एनिमल' क्या चली, सबको हिंसा दिखानी है

लेखन ज्योति सिंह 12:39 pm Sep 10, 202612:39 pm

क्या है खबर?

करीना कपूर इस वक्त फिल्म 'दायरा' को लेकर खबरों में हैं, जिसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बीच, अभिनेत्री ने बॉलीवुड की 'हर्ड मेंटैलिटी' (भेड़-चाल वाली सोच) को लेकर अपने विचार साझा किये और रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' की सफलता का उदाहरण देकर तंज कसा है। उन्होंने बताया कि आज के दर्शक पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं।