करीना कपूर और संजय लीला भंसाली फिर आएंगे एक साथ

करीना कपूर और संजय लीला भंसाली लंबे इंतजार के बाद आएंगे साथ, खत्म होगा इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Oct 02, 202610:07 am

क्या है खबर?

करीना कपूर और फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली एक बार फिर साथ में काम करने जा रहे हैं। उनकी अगली परियोजना से फैंस का लंबे सालों का इंतजार खत्म होगा, जो अभिनेत्री और निर्माता की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परियोजना के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं आया है, लेकिन इस खबर ने लोगों के बीच उत्सुकता का माहौल बना दिया है। आइए जानते हैं कि करीना और भंसाली की अगली परियोजना पर क्या अपडेट है।