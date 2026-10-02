करीना कपूर और संजय लीला भंसाली लंबे इंतजार के बाद आएंगे साथ, खत्म होगा इंतजार
क्या है खबर?
करीना कपूर और फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली एक बार फिर साथ में काम करने जा रहे हैं। उनकी अगली परियोजना से फैंस का लंबे सालों का इंतजार खत्म होगा, जो अभिनेत्री और निर्माता की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परियोजना के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं आया है, लेकिन इस खबर ने लोगों के बीच उत्सुकता का माहौल बना दिया है। आइए जानते हैं कि करीना और भंसाली की अगली परियोजना पर क्या अपडेट है।
परियोजना
इस निर्देशक को मिली निर्देशन की जिम्मेदारी
फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीना की अगली फिल्म का निर्माण भंसाली प्रोडक्शन के बैनर तले किया जाएगा। इसके निर्देशन की जिम्मेदारी आतिश कपाड़िया संभालेंगे।
कपाड़िया को लोकप्रिय सिटकॉम 'खिचड़ी' और नेटफ्लिक्स की सीरीज 'चुंबक' के निर्देशन के लिए जाना जाता है।
कपाड़िया के निर्देशन और भंसाली के समर्थन से इस परियोजना में प्रतिभाओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा।
हाल ही में, करीना को भंसाली के ऑफिस के बाहर देखा भी गया था।
बातचीत
पौराणिक जंगल एडवेंचर में दिख सकती हैं करीना
रिपोर्ट के अनुसार, कहा जा रहा है कि करीना फिल्म निर्माता एस मिथ्रन की आगामी पौराणिक जंगल एडवेंचर फिल्म में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रही हैं।
यह फिल्म मिथ्रन की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म मानी जा रही है, जिसके लिए कास्टिंग और शूटिंग शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
चर्चा है कि साउथ सुपरस्टार धनुष इसमें मुख्य किरदार में दिख सकते हैं। वहीं, इसका निर्माण भंसाली प्रोडक्शन द्वारा किया जाएगा।