मेघन गुलज़ार की फिल्म 'दायरा' में दिखेंगे करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' का ऐलान, जानिए रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm Jun 18, 202607:05 pm

क्या है खबर?

मेघन गुलज़ार ने अपने निर्देशन में बन रही फिल्म 'दायरा' का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में करीना कपूर और मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार एक साथ नजर आएंगे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस रोमांचक थ्रिलर की कहानी मेघना, यश केसवानी और सीमा अग्रवाल ने मिलकर लिखी है। निर्माताओं ने फिल्म के सेट से एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। साथ में इसकी रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया है।