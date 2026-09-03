'राधा-कृष्ण' की भव्य प्रेम कहानी पर करण जौहर का दांव

करण जौहर का सबसे बड़ा दांव, 'राधा-कृष्ण' की भव्य प्रेम कहानी पर बनाएंगे फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 06:39 pm Sep 03, 202606:39 pm

क्या है खबर?

करण जौहर ने पिछले 3 दशकों में भारतीय सिनेमा को कई बड़ी और यादगार फिल्में दी हैं। अब वो कुछ अलग और भव्य करने की तैयारी में हैं। खबरों के मुताबिक, करण जौहर अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शंस के तहत राधा-कृष्ण की प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने वाले हैं। ये फिल्म इतिहास, प्रेम और भव्य दृश्यों का शानदार मेल होगी। रोमांटिक फिल्मों के लिए मशहूर करण इस प्रोजेक्ट के जरिए दर्शकों के सामने एक नई दुनिया पेश करेंगे।