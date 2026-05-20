धर्मा प्रोडक्शंस का नया दांव, 'जिंदगी वन्स मोर' से गुजराती सिनेमा में करण जौहर की एंट्री

बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में देने के बाद अब फिल्ममेकर करण जौहर क्षेत्रीय सिनेमा में एक बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। धर्मा प्रोडक्शंस ने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस पहली गुजराती फिल्म का नाम 'जिंदगी वन्स मोर' होगा, जिसमें गुजराती सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार सिद्धार्थ रांदेरिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। धर्मा की एंट्री से गुजराती सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।

पहली फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के हाथों में कमान, इस दिन रिलीज होगी पहली गुजराती फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म 'जिंदगी वन्स मोर' के साथ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक पारिवारिक फिल्म है, जिसमें सिद्धार्थ रांदेरिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आरती पटेल भी इसमें एक अहम किरदार में नजर आएंगी। वार्ताकार फिल्म्स के सहयोग से बनी ये फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके निर्माता वासु ढोलकिया तो निर्देशक जैमिन हैं।

कहानी पिता-पुत्र के अनोखे रिश्ते पर बनी 'जिंदगी वन्स मोर' फिल्म की कहानी पिता-पुत्र के रिश्ते पर आधारित है, जो इस विचार को दिखाती है कि बच्चे शायद ही कभी ये जान पाते कि उनके जन्म से पहले उनके पिता वास्तव में क्या या कैसे थे। ये फिल्म 'फादर्स डे' के वीकेंड पर रिलीज होगी। 'जिंदगी वन्स मोर' से जैमिन बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि इसकी कहानी दीप ढोलकिया ने लिखी है। दीप इस फिल्म से बतौर एक्टर अपना एक्टिंग डेब्यू भी कर रहे हैं।

Advertisement

ऐलान गुजराती सिनेमा में कदम रखने पर बोले धर्मा प्रोडक्शंस के CEO अपूर्व मेहता धर्मा प्रोडक्शंस के CEO अपूर्व मेहता ने कहा कि स्टूडियो का गुजराती सिनेमा में कदम रखना अलग-अलग भाषाओं में कहानियां पहुंचाने के बड़े विजन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "धर्मा का मानना है कि अच्छी कहानियों की कोई भाषा नहीं होती। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री बदलाव के दौर में है। 'जिंदगी वन्स मोर' के जरिए इस मार्केट में आने का फैसला दिल को छूने वाली सांस्कृतिक कहानियों को समर्थन देने के लिए लिया गया।"

Advertisement