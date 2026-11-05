करण जौहर ने फिल्म 'रामायण' का रिव्यू किया

रणबीर की 'रामायण' के मुरीद हुए करण जौहर, बोले- ये किसी चमत्कार से कम नहीं

लेखन ज्योति सिंह 12:40 pm Nov 05, 202612:40 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मशहूर फिल्मकार करण जौहर ने इस पौराणिक महागाथा का रिव्यू करते हुए सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने फिल्म का सिनेमैटिक रूपांतरण किसी चमत्कार से कम नहीं बताया। करण ने न सिर्फ 'रामायण' के सभी कलाकारों और टीम की तारीफ की, बल्कि लोगों से दिवाली के अवसर पर फिल्म का लुत्फ उठाने की अपील भी की। उनके मुताबिक, 'रामायण' गर्वित होने का मौका देती है।