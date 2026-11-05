रणबीर की 'रामायण' के मुरीद हुए करण जौहर, बोले- ये किसी चमत्कार से कम नहीं
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मशहूर फिल्मकार करण जौहर ने इस पौराणिक महागाथा का रिव्यू करते हुए सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने फिल्म का सिनेमैटिक रूपांतरण किसी चमत्कार से कम नहीं बताया। करण ने न सिर्फ 'रामायण' के सभी कलाकारों और टीम की तारीफ की, बल्कि लोगों से दिवाली के अवसर पर फिल्म का लुत्फ उठाने की अपील भी की। उनके मुताबिक, 'रामायण' गर्वित होने का मौका देती है।
तारीफ
'रामायण' की तारीफ में क्या बोले करण?
अपने इंस्टाग्राम पर करण ने लिखा, 'रामायण... हमारी संस्कृति में बसी एक कहानी... एक ऐसी कहानी जिस पर पीढ़ियां बड़ी हुई हैं...एक ऐसी कहानी जो मूल्यों, परंपराओं और पवित्र मानवता का प्रतीक है।'
उन्होंने फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा को तारीफ का पात्र बताया। उन्होंने नितेश की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक जानी-पहचानी कहानी को सादगी और मजबूती के साथ कहने में कितना अच्छा काम किया और विश्वास दिखाया। यह चमत्कार से कम नहीं।
चुनौती
रणबीर के किरदार को सबसे चुनौतीपूर्ण बताया
'रामायण' में श्रीराम का किरदार निभा रहे रणबीर की तारीफ करते हुए करण ने कहा, "भगवान राम के किरदार में रणबीर ने बिना किसी दिखावे के लोगों का दिल जीता है।"
उनके मुताबिक, रणबीर की आंखें उनके अभिनय का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। उन्होंने ज्यादातर भावनात्मक काम किया। सीता के किरदार में साई पल्लवी को "दिव्य" और "शानदार" बताया।
करण के लिए रावण के किरदार में यश एक और बड़ी हाइलाइट थे। उन्होंने उन्हें "मंत्रमुग्ध करने वाला और दमदार" बताया।
बधाई
करण ने पूरी टीम को दी बधाई
करण द्वारा 'रामायण' में रवि दुबे को लक्ष्मण के किरदार के लिए स्पेशल मेंशन मिला। उन्होंने एक वफादार और प्यार करने वाले भाई के उनके किरदार की तारीफ की।
आखिर में उन्होंने पूरी क्रू, टेक्नीशियन और पूरी कास्ट को इस एपिक पर उनके काम के लिए बधाई भी दी।
बता दें, करण का 'रामायण' से जुड़ाव फिल्म के लिए उनकी तारीफ से कहीं ज्यादा है। उनका धर्मा प्रोडक्शन उत्तर भारत की हिंदी भाषी मार्केट में थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है।