करण जौहर ने 'राख' सीरीज का रिव्यू किया

सीरीज 'राख' देखकर परेशान हुए करण जौहर, बोले- लगता नहीं सदमे से उबर पाऊंगा

लेखन ज्योति सिंह 12:04 pm Jun 15, 202612:04 pm

क्या है खबर?

अली फजल की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'राख' हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने इसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट करके सीरीज का रिव्यू किया। उन्होंने बताया कि कैसे सीरीज का आखिरी एपिसोड देखने के बाद वह परेशान हो गए। उन्हें नहीं लगता कि इस दिल दहला देने वाली सीरीज से लगे सदमे से वो जल्द बाहर आ भी सकेंगे। बता दें, 'राख' सीरीज 48 साल पुराने रंगा-बिल्ला मामले पर आधारित है।