करण जौहर ने देख ली रणबीर कपूर की 'रामायण'? इस पोस्ट से लगाए जा रहे कयास

करण ने लिखा, 'दिमाग एकदम चकरा गया है और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि यह बहुत ही शानदार और बेहद खुशियों भरी दिवाली होने वाली है।'

हालांकि, करण ने इस पोस्ट में फिल्म 'रामायण' का नाम नहीं लिखा है। ऐसे में फैंस सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने 'रामायण' की तारीफ की है।

फिल्म देखने वालों ने रणबीर और यश के अभिनय के साथ-साथ नितेश के निर्देशन की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं।