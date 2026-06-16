करण जौहर ने मलयालम सिनेमा में उठाया बड़ा कदम

करण जौहर की नई पारी, मलायालम सिनेमा के साथ मिलकर किया फिल्म 'ओडियन' का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:57 pm Jun 16, 202601:57 pm

क्या है खबर?

करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन अब मलयालम सिनेमा में अपना विस्तार कर रही है। फिल्म निर्माता ने इस सहयोग की एक झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है, जिसके तहत फिल्म 'ओडियन: द एज ऑफ इल्यूजन' का ऐलान किया गया है। इसका निर्माण उन्होंने पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और फिल्म निर्माता राहुल सदाशिवन के साथ मिलकर किया है। यह एक मलयाली फंतासी थ्रिलर फिल्म है, जो केरल की 19वीं सदी की लोककथाओं और रूप बदलने वाले 'ओडियन' कबीले पर आधारित होगी।