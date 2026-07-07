करण जौहर ने 'रामायण' निर्माताओं के साथ किया बड़ा सौदा

रणबीर कपूर की 'रामायण' पर करण जौहर का बड़ा दांव, 250 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

लेखन ज्योति सिंह 05:56 pm Jul 07, 202605:56 pm

क्या है खबर?

करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन एक बड़े सौदे को लेकर चर्चा में है। यह सौदा नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' से जुड़ा है, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य किरदार में हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के सह-निर्माता नमित मल्हाेत्रा की DNGE और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने मिलकर धर्मा प्रोडक्शन के साथ साझेदारी की है, जो 'रामायण' को पूरे भारत में वितरित करेगी। 2 भागों वाली इस पौराणिक महाकाव्य का बजट 4,000 करोड़ रुपये है।