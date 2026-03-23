करण जौहर ने सनसनीखेज खबरें बनाने की आलोचना की

करण जौहर सोशल मीडिया पर क्यों भड़के? DCAA वाले बयान पर दी सफाई

लेखन ज्योति सिंह 02:10 pm Mar 23, 202602:10 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता करण जौहर अपनी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी, धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी (DCAA) को बदलने के मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और मीडिया से सनसनीखेज खबरों से बचने का आग्रह किया है। करण ने पोस्ट में नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि उनके इंटरव्यू की एक लाइन को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला।