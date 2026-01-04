करण जौहर ने जब-जब थामी निर्देशक की कुर्सी, बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश

करण जौहर ने जब-जब निर्देशन की कमान संभाली, बॉक्स ऑफिस पर उनका सिक्का खूब चला। अब तक करण जितनी भी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं, उनमें से सभी ने शानदार कमाई की। अब करण फिर निर्देशक की कुर्सी पर बैठने वाले है। उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी 8वीं फिल्म फाइनल कर दी है। चर्चा है कि ये उनकी कल्ट क्लासिक ' कभी खुशी कभी गम ' की तरह ही होगी। बहरहाल, एक नजर करण के निर्देशन में बनी फिल्मों के प्रदर्शन पर।

#1 'कुछ कुछ होता है' करण ने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत साल 1998 में आई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से की थी। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी अभिनीत इस फिल्म ने न सिर्फ युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्डतोड़ कमाई की। पहली ही फिल्म से करण बतौर निर्देशक छा गए थे। 14 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 91 करोड़ रुपये कमाए। अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म मौजूद है।

#2 और #3 'कभी खुशी कभी गम' और 'कभी अलविदा ना कहना' 'कुछ कुछ होता है' के बाद करण 'कभी खुशी कभी गम' लेकर आए, जिससे करण को एक बड़े कमर्शियल निर्देशक के तौर पर और मजबूत पहचान मिली। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल और करीना कपूर जैसे सितारों से सजी ये फिल्म 40 करोड़ रुपये की लागत से बनी और इसने लगभग 136 करोड़ रुपये कमाए थे। फिर करण ने 'कभी अलविदा ना कहना' का निर्देशन किया। इसने 50 करोड़ के बजट में 113 करोड़ रुपये कमाए थे।

#4 और #5 'माय नेम इज खान' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' 'माय नेम इज खान' करण के निर्देशन करियर की सबसे अहम फिल्मों में गिनी जाती है। शाहरुख खान और काजोल की इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। 85 करोड़ रुपये इसका बजट था और इसने बाॅक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद साल 2012 में करण 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' लेकर आए। करीब 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म 110 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर हिट साबित हुई।

