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'कॉफी विद करण' हमेशा के लिए होगा बंद, करण जौहर ने किया आखिरी सीजन का ऐलान

'कॉफी विद करण' हमेशा के लिए होगा बंद, करण जौहर ने किया आखिरी सीजन का ऐलान

लेखन नेहा शर्मा
Sep 30, 2026
01:40 pm
क्या है खबर?

करण जौहर ने घोषणा की है कि उनका प्रसिद्ध चैट शो 'कॉफी विद करण' अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। दो दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड की गॉसिप, विवादों और यादगार पलों को दिखाने वाला ये मशहूर शो अब अपने आखिरी सीजन के साथ विदा होगा। इसके साथ ही भारतीय टीवी और OTT के सबसे चर्चित टॉक शोज में से एक का लंबा सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

ऐलान

'कॉफी विद करण 9' के साथ खत्म होगा एक दौर

कुछ सफर योजना बनाकर तय होते हैं तो कुछ जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि वक्त का अहसास ही नहीं होता।

करण के लिए 'कॉफी विद करण' ऐसा ही एक सफर रहा है। दो दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद करण ने ऐलान किया है कि ये सेलिब्रिटी टॉक शो अपने आखिरी सीजन के साथ लौट रहा है।

'कॉफी विद करण सीजन 9' का प्रीमियर 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर होगा।

बयान

"आज भी झेल रहा हूं नेपोटिज्म का दंश"

प्रोमो में करण 'कॉफी विद करण' के इतने सालों के सफर को याद करते दिख रहे हैं। एक ऐसा सफर, जो अप्रत्याशित, बेबाक, कभी-कभी अराजक और हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है।

प्रोमो में करण कहते हैं, "मैंने तो देश के बड़े-बड़े दिग्गजों का करियर लगभग खत्म ही कर दिया था। मैं आज भी 'नेपोटिज्म' शब्द का दंश झेल रहा हूं। 'कंजक्चर' (अटकलें) तो जैसे राष्ट्रीय शब्द ही बन गया। इस शो में वाकई बहुत कुछ हुआ।"

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो

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सफर

विवादों और गपशप से भरा रहा 'कॉफी विद करण' का सफर

बता दें कि ये वो शो था, जहां सितारे गपशप करने आते थे, कभी-कभी जरूरत से ज्यादा बोल जाते थे और उनका एक रैपिड-फायर जवाब किसी के करियर पर भारी पड़ जाता था।

दो दशकों से 'कॉफी विद करण' ने बड़े विवादों के बीच की पतली लकीर पर खेल दिखाया है। यहां दी गई सुर्खियाँ, खुलासे और बयान हफ्तों तक खबरों में छाए रहते थे, जिसने कई बार सितारों की सालों की मेहनत और छवि को दांव पर लगा दिया।

वापसी

22 साल बाद आखिरी बार कॉफी मग उठाएंगे करण 

'कॉफी विद करण' का पहला सीजन 19 नवंबर, 2004 को टीवी पर आया था।

साल 2004 से 2026 तक इस शो ने अपने शानदार 22 साल पूरे कर लिए हैं।

अलविदा कहते हुए करण ने प्रोमो में माना कि ये एक भावुक पल है। 14 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस आखिरी सीजन के जरिए वो दर्शकों का धन्यवाद करेंगे। करण एक आखिरी बार अपना मशहूर कॉफी मग उठाकर फैंस से रूबरू होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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