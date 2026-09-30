'कॉफी विद करण' हमेशा के लिए होगा बंद, करण जौहर ने किया आखिरी सीजन का ऐलान

कुछ सफर योजना बनाकर तय होते हैं तो कुछ जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि वक्त का अहसास ही नहीं होता।

करण के लिए 'कॉफी विद करण' ऐसा ही एक सफर रहा है। दो दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद करण ने ऐलान किया है कि ये सेलिब्रिटी टॉक शो अपने आखिरी सीजन के साथ लौट रहा है।

'कॉफी विद करण सीजन 9' का प्रीमियर 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर होगा।