'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' पर आया अपडेट

करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' बनेंगी शनाया कपूर, इस बार होगा बड़ा बदलाव

लेखन ज्योति सिंह 12:01 pm Sep 07, 202612:01 pm

क्या है खबर?

करण जौहर की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की तीसरी कड़ी पर अपडेट आ गया है। इस साल आई फिल्म 'तू या मैं' से दर्शकों को प्रभाविक करने के बाद, शनाया कपूर तीसरी कड़ी का हिस्सा होंगी। हालांकि, यह एक नए रूप में दर्शकों के सामने आएगी और यह बिल्कुल अलग तरह की कहानी होगी। बताया जा रहा है कि करण के धर्माटिक एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित इस परियोजना को फिल्म नहीं, बल्कि वेब सीरीज का रूप दिया गया है।