करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' बनेंगी शनाया कपूर, इस बार होगा बड़ा बदलाव

करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' बनेंगी शनाया कपूर, इस बार होगा बड़ा बदलाव
क्या है खबर?
करण जौहर की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की तीसरी कड़ी पर अपडेट आ गया है। इस साल आई फिल्म 'तू या मैं' से दर्शकों को प्रभाविक करने के बाद, शनाया कपूर तीसरी कड़ी का हिस्सा होंगी। हालांकि, यह एक नए रूप में दर्शकों के सामने आएगी और यह बिल्कुल अलग तरह की कहानी होगी। बताया जा रहा है कि करण के धर्माटिक एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित इस परियोजना को फिल्म नहीं, बल्कि वेब सीरीज का रूप दिया गया है।
योजना
बिल्कुल अलग तरह की कहानी के साथ आएगी सीरीज
बॉलीवुड हंगामा से एक सूत्र ने कहा, "सबसे पहले तो, जहां 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (2012) और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (2019) फिल्में थीं, वहीं 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का तीसरा भाग एक वेब सीरीज होगा। दूसरे, पहले 2 भाग हल्के-फुल्के मनोरंजन वाले थे। वहीं, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' बिल्कुल अलग तरह की कहानी है।"
उन्होंने बताया कि यह ज्यादा गंभीर, चुनौतीपूर्ण और गहन होगी। इसे क्लास और यूफोरिया के मिश्रण के रूप में देखा जा रहा है।
रिलीज
इस OTT पर दस्तक देगी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3'
सूत्र ने आगे कहा, "स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 इसी साल जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने की उम्मीद है। इसका नाम 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3- आफ्टर द डार्क' हो सकता है।"
हालांकि, सूत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम पुष्टि निर्माताओं के ऐलान के बाद होगी।
बता दें, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' का निर्देशन रीमा माया ने किया है। बताया जा रहा है कि इसमें शनाया को दाेहरी भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है।