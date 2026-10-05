करण जौहर की नई फिल्म पर आया अपडेट

'गदाधारी भीम' से तहलका मचाने की तैयारी, करण जौहर और अभिषेक वर्मन लगाएंगे बड़ा दांव

लेखन ज्योति सिंह 01:50 pm Oct 05, 202601:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा में 'जय संतोषी मां' और 'महाअवतार नरसिम्हा' समेत कई पौराणिक फिल्में बनी हैं। जल्द ही दर्शकों को रणबीर कपूर की 'रामायण' देखने का मौका मिलेगा, जो दिवाली, 2026 में सिनेमाघरों में आ रही है। इस बीच, खबर है कि फिल्म निर्माता करण जौहर और निर्देशक अभिषेक वर्मन एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'गदाधारी भीम' के लिए साथ आ रहे हैं। यह भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक सुपरहीरो की कहानी बताई जा रही है, जिसे लिखा भी वर्मन ने है।