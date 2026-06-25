'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में कौन होगा अगला मेहमान?

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में कौन होगा अगला मेहमान? हो गया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 12:31 pm Jun 25, 202612:31 pm

क्या है खबर?

समय रैना अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' को लेकर चर्चा में हैं। इसका पहला एपिसोड पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर प्रसारित हुआ था, जिसमें आलिया भट्‌ट और शरवरी नजर आईं। दोनों अभिनेत्रियां अपनी आगामी फिल्म 'अल्फा' का प्रमोशन करने आई थीं, जो 3 जुलाई को रिलीज होगी। फैंस जानने के लिए उत्साहित हैं कि शो का अगला मेहमान कौन होगा? निर्माताओं ने पूरी लाइनअप तो गुप्त रखी है, लेकिन अगले 2 मेहमानों का खुलासा हो गया है।