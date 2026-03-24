'कांतारा' विवाद में रणवीर सिंह दाखिल करेंगे हलफनामा

'कांतारा' विवाद में माफी के लिए हलफनामा दाखिल करेंगे रणवीर सिंह, अप्रैल में होगी सुनवाई

लेखन ज्योति सिंह 05:28 pm Mar 24, 202605:28 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। दूसरी ओर 'कांतारा' फिल्म से जुड़े विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई की। इस दौरान शिकायतकर्ता ने अभिनेता द्वारा मांगी गई माफी पर आपत्ति जताई और कहा कि यह उनकी सोशल मीडिया टीम द्वारा साझा की गई हो सकती है। वहीं रणवीर के वकील ने कहा कि अभिनेता जल्द कोर्ट में लिखित माफीनामा दाखिल करेंगे। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।