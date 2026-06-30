दिव्या सुरेश के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर हुआ दुर्व्यवहार

अभिनेत्री दिव्या सुरेश कौन हैं, जिन्होंने बेंगलुरु में अपने साथ हुए उत्पीड़न का खुलासा किया?

लेखन ज्योति सिंह 12:10 pm Jun 30, 202612:10 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री दिव्या सुरेश ने अपने साथ हुए उत्पीड़न की घटना का खुलासा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि रविवार देर रात बेंगलुरु की एक सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर उनका पीछा किया और गंदे इशारे भी किए। अभिनेत्री ने बताया कि वह अपनी चचेरी बहन के साथ अपनी कार की ओर जा रही थीं। अपना अनुभव साझा करते हुए दिव्या ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है।