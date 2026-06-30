अभिनेत्री दिव्या सुरेश कौन हैं, जिन्होंने बेंगलुरु में अपने साथ हुए उत्पीड़न का खुलासा किया?
क्या है खबर?
कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री दिव्या सुरेश ने अपने साथ हुए उत्पीड़न की घटना का खुलासा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि रविवार देर रात बेंगलुरु की एक सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर उनका पीछा किया और गंदे इशारे भी किए। अभिनेत्री ने बताया कि वह अपनी चचेरी बहन के साथ अपनी कार की ओर जा रही थीं। अपना अनुभव साझा करते हुए दिव्या ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है।
खुलासा
अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट
दिव्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि रात करीब 11:30 बजे वह अपनी चचेरी बहन के साथ जा रही थीं, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उनका पीछा किया। इस दौरान वह व्यक्ति अपने गुप्तांगों को छू रहा था और टोकने पर भी नहीं रुका। उन्होंने बताया कि जब तक वह अपनी कार में नहीं बैठ गईं, वह व्यक्ति ऐसा करता रहा। अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाया।
परिचय
'बिग बॉस' से लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं दिव्या
दिव्या ने साल 2017 में 'मिस इंडिया साउथ' का खिताब जीतकर देशभर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उसी साल, उन्होंने कन्नड़ फिल्म '9 हिल्टन हाउस' से सिनेमा में अपना डेब्यू किया। फिर 'राउडी बेबी', 'केम्पु हलादी हसिरु' और 'हिरण्य' जैसी फिल्मों में नजर आईं। वह 'नन्ना हेन्धथी MBBS' और 'जोड़ी हक्की' जैसे टीवी शो का हिस्सा भी रही हैं। इसके अलावा, दिव्या ने 'बिग बॉस' कन्नड़ के 8वें सीजन की प्रतियोगी बनकर खूब चर्चा बटोरी थी।