कन्नड़ अभिनेता धनुष राज ने पत्नी पर लगाया शारीरिक उत्पीड़न का आरोप, शुरू हुई जांच

आरोप

शिकायत में विदेश यात्रा करने का लगाया आरोप

न्यूज 18﻿ के मुताबिक, अपनी शिकायत में धनुष ने बताया कि उनकी पत्नी अर्शिता उन पर शक करती हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी दूसरी महिला के साथ विदेश यात्रा पर गए थे। अभिनेता ने पुलिस को बताया कि वो काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर गए थे, लेकिन पत्नी ने शक के चलते उनके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, अर्शिता ने पति धनुष को कथित तौर पर गुंडे बुलाकर जान से मारने की धमकी दी है।