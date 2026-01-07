कन्नड़ अभिनेता धनुष राज ने पत्नी पर लगाया शारीरिक उत्पीड़न का आरोप, शुरू हुई जांच

कन्नड़ अभिनेता धनुष राज ने पत्नी पर लगाया शारीरिक उत्पीड़न का आरोप, शुरू हुई जांच
क्या है खबर?
कन्नड़ सिनेमा जगत से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता धनुष राज ने पत्नी अर्शिता के खिलाफ बेंगलुरु के गिरिनगर स्थित पुलिस थाने का रुख किया है। उन्होंने अपनी पत्नी पर कथित शारीरिक मारपीट, उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उधर अभिनेता की शिकायत के आधार पर गिरिनगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।
आरोप
शिकायत में विदेश यात्रा करने का लगाया आरोप
न्यूज 18 के मुताबिक, अपनी शिकायत में धनुष ने बताया कि उनकी पत्नी अर्शिता उन पर शक करती हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी दूसरी महिला के साथ विदेश यात्रा पर गए थे। अभिनेता ने पुलिस को बताया कि वो काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर गए थे, लेकिन पत्नी ने शक के चलते उनके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, अर्शिता ने पति धनुष को कथित तौर पर गुंडे बुलाकर जान से मारने की धमकी दी है।
सुरक्षा
अभिनेता ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से किया संपर्क
रिपोर्ट के मुताबिक, धनुष ने शिकायत पत्र में आरोप लगाते हुए आगे कहा कि उनकी पत्नी अर्शिता ने घर के बाथरूम का शीशा ताेड़ा और अपना हाथ काटकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। पत्नी द्वारा लगातार उत्पीड़न और धमकियां मिलने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क करना पड़ा है। बता दें कि धनुष ने कन्नड़ मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 'शिवाजी सूरतकल' समेत कई शॉर्ट फिल्मों और टीवी शोज के जरिए इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है।