अभिनेता-निर्माता दिलीप राज का निधन

कन्नड़ अभिनेता-निर्माता दिलीप राज का निधन, 47 साल की उम्र में पड़ा दिल का दौरा

लेखन ज्योति सिंह 09:44 am May 13, 202609:44 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा को बड़ा झटका लगा है, जिससे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता और निर्माता दिलीप राज का 13 मई की तड़के निधन हो गया है। उनकी उम्र 47 साल थी। परिवार के सदस्यों के मुताबिक, अभिनेता-निर्माता को अचानक दिल का दाैरा पड़ा। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया। अचानक आई इस दुखद खबर से अभिनेता के फैंस और करीबी सदमे में हैं।