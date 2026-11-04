कनिका कपूर दूसरे पति गौतम हाथीरमानी से हुईं अलग, 4 साल बाद किया तलाक का ऐलान

कनिका ने पहले बताया था कि वह गौतम को लगभग 15 सालों से जानती थीं और उनके बीच रोमांटिक रिश्ता बनने से पहले वे अच्छे दोस्त थे।

उन्होंने यह भी बताया था कि उन्होंने गौतम को 2 बार शादी के लिए कहा था- पहली बार 2014 में और फिर 2020 में।

आखिरकार अगस्त 2021 में गौतम ने उन्हें प्रपोज किया और फिर 2022 में उन्होंने शादी कर ली। बता दें यह कनिका की दूसरी शादी थी।