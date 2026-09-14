राखी सावंत पर भड़कीं कंगना रनौत

राखी सावंत पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत? बोलीं- अब मुंह बंद कराने का समय आ गया

लेखन ज्योति सिंह 08:10 pm Sep 14, 202608:10 pm

क्या है खबर?

राखी सावंत के एक बयान को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत का पारा चढ़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और कहा कि सिर्फ राखी ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी सफल महिला को देखकर उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। अभिनेत्री ने कहा कि कुछ लोग अपनी जलन, नाकामी और ईगो को सही ठहराने के लिए सफल महिलाओं पर व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला।