कंगना रनौत ने फर्जी खबरों पर प्रतिक्रिया दी

राहुल गांधी से शादी की खबरों पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- महिलाओं के लिए सम्मान नहीं

लेखन ज्योति सिंह 03:10 pm May 04, 202603:10 pm

क्या है खबर?

कंगना रनौत अपनी हाजिरजवाबी को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहती हैं। अपने खिलाफ की गई बयानबाजी पर अभिनेत्री टिप्पणी करने से कभी नहीं चूकतीं। कुछ ऐसा ही उन्होंने फिर किया है। अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक मीम पेज पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की टिप्पणी को वो बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेंगी।