कंगना रनौत की तस्वीरों ने खींचा ध्यान

'रामायण' ट्रेलर रिलीज के बीच कंगना रनौत ने साझा की ये तस्वीरें, लिखा- लिबरल्स को आशीर्वाद

लेखन ज्योति सिंह 05:31 pm Jul 31, 202605:31 pm

क्या है खबर?

नमित मल्होत्रा की पौराणिक फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज किया गया था। फिल्म में साई पल्लवी 'माता सीता' के किरदार में हैं। उनके लुक को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है। इस बीच, अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपने बचपन की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह स्कूल के दौरान 'सीता' के किरदार में दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर के साथ-साथ उनका कैप्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है।