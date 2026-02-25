कंगना रनौत ने लिखी रहस्यमयी पोस्ट

कंगना रनौत की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, लिखा- दोस्त न होने में कोई शर्म नहीं

लेखन ज्योति सिंह 11:43 am Feb 25, 202611:43 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम आवाज बुलंद रखने वाले लोगों में शुमार हैं। उनके जो मन में होता है, वह उसे कहकर ही मानती हैं। इस बार उन्होंने लोगों काे "जॉम्बी से दूर रहने" की सलाह दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह आमतौर पर ज्ञान नहीं देती हैं, लेकिन हालिया पोस्ट को पढ़ने की जरूरत है। अभिनेत्री ने यह भी सलाह दी कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उन्हें ढूंढ़ना चाहिए जो ज्यादा समझदार हैं।