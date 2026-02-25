LOADING...
कंगना रनौत ने लिखी रहस्यमयी पोस्ट

कंगना रनौत की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, लिखा- दोस्त न होने में कोई शर्म नहीं

लेखन ज्योति सिंह
Feb 25, 2026
11:43 am
क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम आवाज बुलंद रखने वाले लोगों में शुमार हैं। उनके जो मन में होता है, वह उसे कहकर ही मानती हैं। इस बार उन्होंने लोगों काे "जॉम्बी से दूर रहने" की सलाह दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह आमतौर पर ज्ञान नहीं देती हैं, लेकिन हालिया पोस्ट को पढ़ने की जरूरत है। अभिनेत्री ने यह भी सलाह दी कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उन्हें ढूंढ़ना चाहिए जो ज्यादा समझदार हैं।

पोस्ट

'बाहर से तो हर कोई सामान्य दिखता है'

क्रमानुसार पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'बाहर से तो हर कोई सामान्य दिखता है, लेकिन बहुत से लोग बिना महत्वाकांक्षा या भावनात्मक समझ के इधर-उधर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सफल, खूबसूरत और दयालु होने के लिए शर्म महसूस कराएं। दोस्त न होना शर्म की बात नहीं है।' आगे लिखा, 'अपनी कहानी अपनाएं, खुद को दूसरों की नजर से न देखें। खुद के प्रति दयालु रहें, आपके अस्तित्व का एक उद्देश्य है। आप अर्थपूर्ण हैं। हरे कृष्णा।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

विचार

बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं कंगना रनौत 

कंगना को उनके फैंस उम्दा अभिनेत्री के तौर पर जानते हैं, लेकिन वह अपने बेबाक विचारों के लिए भी जानी जाती हैं।अपने चाहने वालों के लिए अक्सर ही प्रेरक और दार्शनिक विचार साझा करती रहती हैं। उनके फिल्मी सफर पर नजर डालें, तो जनवरी, 2025 में वह आखिरी बार 'इमरजेंसी' में दिखाई दी थीं। फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन इंदिरा गांधी का किरदार निभाकर उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी। फिलहाल वह आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में व्यस्त हैं।

