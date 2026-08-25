कंगना रनौत ने कृति सैनन के विज्ञापन पर तंज कसा

कृति सैनन के विज्ञापन पर भड़कीं कंगना रनौत, पूछा- कपड़ों के कई विकल्प; फिर बिकिनी क्यों?

लेखन ज्योति सिंह 10:15 am Aug 25, 202610:15 am

क्या है खबर?

कृति सैनन को इस वक्त ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए किया गया विज्ञापन है, जिसे रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विज्ञापन में त्योहार मनाते समय अभिनेत्री को इंडो-वेस्टर्न कपड़ों में दिखाया गया है, जो काफी रिवीलिंग हैं और लोगों को कतई पसंद नहीं आ रहे हैं। तमाम आलोचनाओं के बीच, कंगना रनौत ने विज्ञापन पर तंज कसा है और कृति के कपड़ों पर सवाल उठाए हैं।