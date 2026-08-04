ऋतिक रोशन ही नहीं, इन बड़े सितारों से भी भिड़ चुकी हैं कंगना रनौत

कंगना का गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से भी पंगा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जावेद ने उन्हें अपने घर बुलाया और ऋतिक से माफी मांगने के लिए दबाव डाला। हालांकि, जावेद ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था।

कंगना और अध्ययन सुमन के ब्रेकअप के बाद उनका रिश्ता एक बड़े विवाद में बदल गया था। अध्ययन ने उनपर खूब आरोप लगाए थे। ऐसे में कंगना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।