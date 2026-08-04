ऋतिक रोशन ही नहीं, इन बड़े सितारों से भी भिड़ चुकी हैं कंगना रनौत
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन के साथ विवाद के अलावा कंगना रनौत की बॉलीवुड के कई चर्चित सितारों से सार्वजनिक टकराव हो चुकी है। करण जौहर से लेकर आलिया भट्ट जैसे कलाकारों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर उनकी तीखी बयानबाजी सुर्खियों में रही। कई बार सोशल मीडिया पोस्ट, इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों के जरिए ये विवाद चर्चा का विषय बने है। ऐसे में आइए जानते हैं कंगना के सबसे चर्चित विवादों के बारे में।
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आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोन
कंगना ने बार-बार आलिया भट्ट पर भाई-भतीजावाद का फायदा उठाने और इंडस्ट्री के जरूरी मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने आलिया के अभिनय की खूब आलोचना की। हालांकि, आलिया ने सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया।
कंगना ने कई बार दीपिका पादुकोण की आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने दीपिका पर अपने एयरपोर्ट फैशन और फिल्मों के चुनाव की नकल करने का भी आरोप लगाया।
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जावेद अख्तर और अध्ययन सुमन
कंगना का गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से भी पंगा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जावेद ने उन्हें अपने घर बुलाया और ऋतिक से माफी मांगने के लिए दबाव डाला। हालांकि, जावेद ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था।
कंगना और अध्ययन सुमन के ब्रेकअप के बाद उनका रिश्ता एक बड़े विवाद में बदल गया था। अध्ययन ने उनपर खूब आरोप लगाए थे। ऐसे में कंगना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।
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#5 करण जौहर
ऋतिक के बाद कंगना का सबसे चर्चित विवाद करण जौहर के साथ रहा। साल 2017 में 'कॉफी विद करण' में उन्होंने करण को भाई-भतीजावाद का झंडाबरदार बताया था। इस बयान ने इंडस्ट्री में बड़ी बहस छेड़ दी और दोनों के बीच लंबे समय तक जुबानी जंग जारी रही।