कंगना रनौत ने बाबा रामदेव पर बोला तीखा हमला

कंगना रनौत का तंज- व्यापारी बन चुके बाबा रामदेव, योग-आयुर्वेद से बनियान-अंडरवियर बेचने तक आ गए

लेखन नेहा शर्मा 12:15 pm Aug 27, 202612:15 pm

क्या है खबर?

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में बोलने वाले बाबा रामदेव क्या उनके बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके थे? कंगना ने योग और आयुर्वेद को छोड़कर व्यापार की ओर रुख करने पर भी रामदेव पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अभिनेत्री को चरित्र का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए।