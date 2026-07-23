कमल हासन ने CJP विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया

NEET विवाद पर कमल हासन ने केंद्र को घेरा, बोले- देश बच्चों को निराश कर रहा

लेखन ज्योति सिंह 02:40 pm Jul 23, 202602:40 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार कमल हासन ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सोनम वांगचुक से उनके अनिश्चितकाल अनशन को खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने NEET अनियमितताओं और शिक्षा सुधारों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा और छात्रों की दयनीय स्थिति पर बात की। अभिनेता ने अपने संदेश में लिखा, 'हमें तब सुनना चाहिए था जब एक बच्चा रोया। इसके बजाय, हमने तब तक इंतजार किया जब तक हमारे बहुत से बच्चे मर नहीं गए।'